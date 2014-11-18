香港《文汇报》：沪港通启动 港股开场静长远好

（11月18日社评）

沪港通昨日启动，港股「反高潮」，恒指先升后跌。沪港通首日冷静开场，主要原因是过去一周沪港通开通的消息，令港股已累积不少升幅，沪港通启动成为资金沽货获利的良机。不过，沪港通启动首日冷静实无须过虑。内地存款占国内生产总值40%，资金规模约40万亿元人民币，只要部分存款投资港股，就成为庞大的资金来源。因此，沪港通启动长远利好港股。

行政长官梁振英昨日在香港交易所主持沪港通开通仪式的致辞中指出，沪港通有两方面的具体意义：一是增强两地股票市场的综合实力，扩大两地投资者的投资渠道，提升两地市场的竞争力；二是支持和配合内地资本项目逐步开放，及人民币国际化的进程，推动人民币成为国际市场的投资货币。这两方面的意义，对港股长远的影响都是利好的。

沪港通是推动两地股市双向开放的重大创新，有利投资者共享两地经济发展的成果。从内地投资者的角度看，11月14日恒生AH股溢价指数收于101.56点，这意味着A+H股公司中的A股股价已总体上高于H股。换句话说，到沪市买A股不如向香港股市买H股便宜。

沪港通启动之前的QFII制度与RQFII制度，都是让境外的投资者投资内地，但沪港通却是让内地广大投资者投资港股。内地资金规模庞大，投资香港楼市或会形成泡沫，但投资港股则是好事。截至9月底，恒生指数静态市盈率仅为10.80倍，远低于1986年以来的月度均值14.57倍。沪港通启动后，有利港股走势，会增加港股成交量。

沪港通启动首日港股「反高潮」，是由于资金乘机沽货获利。而内地投资者对港股的冷淡，除了内地投资者对投资港股还不熟悉之外，旷日持久的非法「占中」冲击香港金融稳定，也影响了内地投资者对香港股市的信心。因此，要真正形成两地股市双向开放，沪股港股齐齐兴旺，就必须尽快依法结束「占中」。非法占领行动若再拖延下去，沪港通就缺乏良好社会秩序和法治环境配合，港股惨淡、沪市兴旺的情况还可能延续下去。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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