证监会：沪港通下的股票交易定于下周一（17日）启动

路透北京11月10日 - 中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。

“目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案，”证监会称。

证监会并表示，中国证监会和香港证监会已经签署《沪港通项目下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》，并已订立监管合作安排和程序，及时妥善处理试点过程中出现的重大或突发事件。

香港特首梁振英周日与国家主席习近平会谈后表示，中国很快将宣布期待已久的沪港通计划启动日期。这缓解了市场对于该计划失去中央政府支持而可能被搁置的担忧。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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