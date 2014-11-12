《星岛日报》：沪港通双赢 中央「开车」挺港

（11月11日社评）

久闻楼梯响的股市沪港通，终于敲定下星期一开通，为内地开放资本市场迈出重大一步，并且进一步巩固本港作为人民币业务重镇的国际金融中心地位。

沪港通透过两地证券交易所和结算系统的互联互通机制，容许两个交易所的股民买卖对方上市公司的股票，落实日期一公布，两地股市迅即炒上，反映市场对两地在新安排下得以互惠互利的憧憬。

这种互惠互利，不限于为两地股民和券商带来的投资方便和商机，而是关系到国家进一步开放资本市场对国内外经济和投资生态带来的强大变化。

中国在发展市场经济的过程中，人民币资本帐开放是迟早问题，而人民币要完成国际化，必须能够担当贸易结算、投资和储备这三大功能。

此外，透过两地监管合作，引入基金投资者加强参与，有助引导内地股市由散户主导、大户圈钱步向较为稳健的发展，降低改革失控的风险，又能加强市场吸引力。

香港凭藉饱经考验的金融基建、成熟法制、人才网络等优越条件，今次在内地推动金融改革开放的过程中，再度担任重要角色。国家主席习近平在北京接见香港行政长官梁振英翌日，中央即公布沪港通落实日期，送给梁振英一个顺水人情，「挺梁」之外更重要是「挺港」。

市场普遍预计沪港通会在上月开通，两地相关软硬件亦已准备就绪，如果这列直通车因为其他原因「晚点」太久，不但打乱人民币国际化步伐，而且会向国际发出对香港金融市场极为不利的讯息。

沪港通愈迟开通，市场这方面的疑虑愈大，对已经投放大量人力物力的券商仅属短期打击，却会削弱海内外投资者对香港作为离岸人民币业务首选试点的信心，对本港国际金融中心地位的冲击是长期的。

中央不希望沪港通甫推出就遇上金融市场大乱。幸而本港金融界成功应对占领行动，市场保持正常运作，社会显示了维护法治和秩序的强大声音，沪港通终于水到渠成，社会更应珍惜法治和秩序等促成今天繁荣稳定的核心价值，不容金融中心毁于一旦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。