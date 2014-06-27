Shibor每日发布时间拟提前至上午9:35左右--消息

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透北京6月27日 - 两位消息人士周五对路透表示，中国全国银行间同业拆借中心拟将每日上海银行间同业拆放利率(Shibor)对外公布时间由当前的11:30，提前至9:35左右，不过最终实施时间窗口尚未确定。
业内人士分析，此举将降低以往Shibor定价受回购利率扰动的情况，突出报价行定价权的同时，或可更好反映机构对市场资金价格认可水平。
一银行交易员表示，Shibor报价之后可能提前到9:35左右公布，不过什么时候开始正式实施仍等待通知。
“看来要把Shibor独立出来了。”该交易员称，“有的时候Shibor的报价可能被repo(回购利率)影响，不能更真实地反映(机构认可的)市场情况。”
全国银行间同业拆借中心对于上述消息未立即给予置评。
Shibor以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。
上述Shibor报价团由包括工商银行(601398.SS)、招商银行(600036.SS)、北京银行(601169.SS)和国家开发银行[CHDB.UL]等18家商业银行组成。
目前，对社会公布的Shibor品种包括隔夜、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月及一年。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各四家报价，对其余报价进行算术平均计算后，得出每一期限品种的Shibor，并于11:30对外发布。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。