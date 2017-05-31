中国货币市场：资金续松惟押信用债融入略难，一年期SHIBOR升穿贷款基准

路透北京5月31日 - 中国银行间市场周三早盘资金面维持偏松态势，央行公开市场逆回购操作完全对冲到 期规模。交易员表示，今天是年度缴税汇算清缴日，但在整体偏松格局中对流动性影响不大；惟月末时点非银 机构押信用债融入略有难度，但抹平头寸亦问题不大。 不过较长期资金成本升势未减。一年期上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）在5月27日升至 一年期贷款基准利率4.35%的上方，今日报在4.3579%。 北京一银行交易员说，“不紧，早盘没问题这会，OMO（公开市场）也只是对冲到期，看来央行也不担心 。今天是年度缴税集中清缴，不过目前没看到有啥影响，这会机构基本上都平了。” 她并表示，6月资金面依然面临很多不确定性因素，央行虽然提前放风会开展MLF（中期借贷便利），但半 年末通常为资金需求旺盛的时点，在货币稳健中性的基调下，感觉不能对未来流动性过于乐观。 华南一券商交易员称，“感觉就是钱松额度紧，月末银行很多不能押信用，所有一些非银的机构相对难借 一点，不过大行股份制他们供给也还不错，平头寸没问题。” 他并认为，短期内资金面宽松格局料会维持，不过随着半年末时点影响流动性的因素逐渐显现，资金受扰 动的概率亦会越来越大，“向来半年末都是多事之秋，现在有些机构都开始屯钱了，反正我们（对6月资金面 ）是不怎么乐观。” 中国央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,800亿，14天期300亿元。 考虑端午假期到期顺延部分在内，完全对冲今日到期量，既无投放也无回笼。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6251 2.5373 +8.78 七天 2.7192 2.9006 -18.14 14天 3.8701 3.8672 +0.29 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5400 3.1800 +36.00 七天 3.5750 3.3700 +20.50 14天 3.5900 3.4700 +12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6200 2.5600 +6.00 七天 3.1000 2.8000 +30.00 14天 3.9500 3.8000 +15.00 Shibor 其中:隔夜 2.6365 2.6010 +3.55 七天 2.8560 2.8540 +0.20 三个月 4.5641 4.5528 +1.13 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)