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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 12:23 BJT

中国货币市场：资金续松惟押信用债融入略难，一年期SHIBOR升穿贷款基准

    路透北京5月31日 - 中国银行间市场周三早盘资金面维持偏松态势，央行公开市场逆回购操作完全对冲到
期规模。交易员表示，今天是年度缴税汇算清缴日，但在整体偏松格局中对流动性影响不大；惟月末时点非银
机构押信用债融入略有难度，但抹平头寸亦问题不大。
    
    不过较长期资金成本升势未减。一年期上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）在5月27日升至
一年期贷款基准利率4.35%的上方，今日报在4.3579%。
    
    北京一银行交易员说，“不紧，早盘没问题这会，OMO（公开市场）也只是对冲到期，看来央行也不担心
。今天是年度缴税集中清缴，不过目前没看到有啥影响，这会机构基本上都平了。”
    
    她并表示，6月资金面依然面临很多不确定性因素，央行虽然提前放风会开展MLF（中期借贷便利），但半
年末通常为资金需求旺盛的时点，在货币稳健中性的基调下，感觉不能对未来流动性过于乐观。
    
    华南一券商交易员称，“感觉就是钱松额度紧，月末银行很多不能押信用，所有一些非银的机构相对难借
一点，不过大行股份制他们供给也还不错，平头寸没问题。”
    
    他并认为，短期内资金面宽松格局料会维持，不过随着半年末时点影响流动性的因素逐渐显现，资金受扰
动的概率亦会越来越大，“向来半年末都是多事之秋，现在有些机构都开始屯钱了，反正我们（对6月资金面
）是不怎么乐观。”

    中国央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,800亿，14天期300亿元。
考虑端午假期到期顺延部分在内，完全对冲今日到期量，既无投放也无回笼。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:14                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.6251     2.5373      +8.78
      七天                     2.7192     2.9006     -18.14
                                                  
      14天                     3.8701     3.8672      +0.29
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.5400     3.1800     +36.00
                                                  
      七天                     3.5750     3.3700     +20.50
                                                  
      14天                     3.5900     3.4700     +12.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.6200     2.5600      +6.00
                                                  
      七天                     3.1000     2.8000     +30.00
                                                  
      14天                     3.9500     3.8000     +15.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.6365     2.6010      +3.55
                                                  
       七天                    2.8560     2.8540      +0.20
                                                  
       三个月                  4.5641     4.5528      +1.13
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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