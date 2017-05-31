中国货币市场：资金续松惟押信用债融入略难，一年期SHIBOR升穿贷款基准

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月31日 - 中国银行间市场周三早盘资金面维持偏松态势，央行公开市场逆回购操作完全对冲到 期规模。交易员表示，今天是年度缴税汇算清缴日，但在整体偏松格局中对流动性影响不大；惟月末时点非银 机构押信用债融入略有难度，但抹平头寸亦问题不大。 不过较长期资金成本升势未减。一年期上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）在5月27日升至 一年期贷款基准利率4.35%的上方，今日报在4.3579%。 北京一银行交易员说，“不紧，早盘没问题这会，OMO（公开市场）也只是对冲到期，看来央行也不担心 。今天是年度缴税集中清缴，不过目前没看到有啥影响，这会机构基本上都平了。” 她并表示，6月资金面依然面临很多不确定性因素，央行虽然提前放风会开展MLF（中期借贷便利），但半 年末通常为资金需求旺盛的时点，在货币稳健中性的基调下，感觉不能对未来流动性过于乐观。 华南一券商交易员称，“感觉就是钱松额度紧，月末银行很多不能押信用，所有一些非银的机构相对难借 一点，不过大行股份制他们供给也还不错，平头寸没问题。” 他并认为，短期内资金面宽松格局料会维持，不过随着半年末时点影响流动性的因素逐渐显现，资金受扰 动的概率亦会越来越大，“向来半年末都是多事之秋，现在有些机构都开始屯钱了，反正我们（对6月资金面 ）是不怎么乐观。” 中国央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,800亿，14天期300亿元。 考虑端午假期到期顺延部分在内，完全对冲今日到期量，既无投放也无回笼。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.6251 2.5373 +8.78 七天 2.7192 2.9006 -18.14 14天 3.8701 3.8672 +0.29 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.5400 3.1800 +36.00 七天 3.5750 3.3700 +20.50 14天 3.5900 3.4700 +12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.6200 2.5600 +6.00 七天 3.1000 2.8000 +30.00 14天 3.9500 3.8000 +15.00 Shibor 其中:隔夜 2.6365 2.6010 +3.55 七天 2.8560 2.8540 +0.20 三个月 4.5641 4.5528 +1.13 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为