中国货币市场：一年期Shibor今升破4.30%，首度超过一年期贷款基础利率

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月22日 - 中国上海银行间同业拆放利率(Shibor)一年期品种周一报4.3024%，较上日上涨0.99个bp(基点)，创逾两年来高位，并首度超越持稳于4.30%的一年期贷款基础利率(LPR)。
路透统计显示，一年期Shibor已经连续上涨逾一个月，累计涨幅10个bp(基点)。5月短端Shibor略有回落，但中长期限持续上行；三个月和六个月 Shibor利率与一年期维持年初以来的倒挂状态，周一分别报4.4744%和4.4148%。
上海一银行交易员认为，银行间同业资金成本可能还会持续走高，“银行之前的期限错配还未完全清理结束，短期内还在降杠杆。”
Shibor是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率，目前报价银行共18家。
LPR是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率，目前仅发布一年期品种。自2015年10月下旬以来，一年期LPR持稳于4.30%。
中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为