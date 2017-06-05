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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 12:07 BJT

中国货币市场：资金面仍紧Shibor全线上涨，MLF明日到期关注续做情况

    路透上海6月5日 - 中国银行间市场周一早盘回购加权利率短端稍降，但Shibor(上海银
行间同业拆放利率)全线上涨，资金面紧张依旧。交易员称，市场上资金供给仍有限，央行
公开市场继续小幅净投放，未明显缓解紧势；明日MLF到期逾1,500亿元，关注续做情况及对
货币市场影响。
    
    “加权价格是下来了，但早上成交太少，不能反应资金面情况；我们没有觉得今天有啥
改善，还是紧，”华南一银行交易员称。
    
     上海一险企交易员提及，银行间市场上一个月期的跨月资金报价在5%左右，不过目前
跨月需求还不算太大，未平需求仍以隔夜、七天为主。
    
    上海一券商交易员表示，6月初以来资金面没有明显松动反而超预期紧张，虽然从央行
此前表态来看，MLF续做和28天逆回购将使跨季流动性有保障，但是近期七天逆回购量小，
对缓解月初的短期资金紧张没有直接帮助，资金价格也是短端上涨更为明显。
    
    中国央行公开市场周一进行总额700亿元人民币的逆回购操作，单日净投放400亿元。睽
违近一个月的28天品种取代14天再现，七天期操作量400亿元，28天期300亿元，中标利率持
平。
 
    明日将有1,510亿元MLF到期，据路透统计，6月到期量合计4,313亿元，还包括6月7日73
3亿、6月16日2,070亿元。
    
    中国央行稍早曾表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流
动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。

    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间 11:40              今日(%)   上日(%)  变动(bp
                                                ) 
 质押式回购加权平均利率                                
  其中:隔夜                    2.7981   2.8298    -3.17
      七天                     2.7870   2.9981   -21.11
      14天                     3.9448   3.9225    +2.23
 上海证交所质押式回购利率                              
  其中:隔夜                    4.0000   4.1250   -12.50
      七天                     4.0500   4.3750   -32.50
      14天                     4.2400   4.2650    -2.50
 回购定盘利率                                          
  其中:隔夜                    2.8000   2.8000     0.00
      七天                     3.4400   3.4400     0.00
      14天                     4.0000   3.9100    +9.00
 Shibor                                                
  其中:隔夜                    2.8167   2.7953    +2.14
      七天                     2.8940   2.8840    +1.00
      三个月                   4.6225   4.6012    +2.13
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
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