中国货币市场：资金面仍紧Shibor全线上涨，MLF明日到期关注续做情况

路透上海6月5日 - 中国银行间市场周一早盘回购加权利率短端稍降，但Shibor(上海银 行间同业拆放利率)全线上涨，资金面紧张依旧。交易员称，市场上资金供给仍有限，央行 公开市场继续小幅净投放，未明显缓解紧势；明日MLF到期逾1,500亿元，关注续做情况及对 货币市场影响。 “加权价格是下来了，但早上成交太少，不能反应资金面情况；我们没有觉得今天有啥 改善，还是紧，”华南一银行交易员称。 上海一险企交易员提及，银行间市场上一个月期的跨月资金报价在5%左右，不过目前 跨月需求还不算太大，未平需求仍以隔夜、七天为主。 上海一券商交易员表示，6月初以来资金面没有明显松动反而超预期紧张，虽然从央行 此前表态来看，MLF续做和28天逆回购将使跨季流动性有保障，但是近期七天逆回购量小， 对缓解月初的短期资金紧张没有直接帮助，资金价格也是短端上涨更为明显。 中国央行公开市场周一进行总额700亿元人民币的逆回购操作，单日净投放400亿元。睽 违近一个月的28天品种取代14天再现，七天期操作量400亿元，28天期300亿元，中标利率持 平。 明日将有1,510亿元MLF到期，据路透统计，6月到期量合计4,313亿元，还包括6月7日73 3亿、6月16日2,070亿元。 中国央行稍早曾表示，已关注到市场对半年末资金面存在担忧情绪，考虑到6月影响流 动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7981 2.8298 -3.17 七天 2.7870 2.9981 -21.11 14天 3.9448 3.9225 +2.23 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0000 4.1250 -12.50 七天 4.0500 4.3750 -32.50 14天 4.2400 4.2650 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8000 0.00 七天 3.4400 3.4400 0.00 14天 4.0000 3.9100 +9.00 Shibor 其中:隔夜 2.8167 2.7953 +2.14 七天 2.8940 2.8840 +1.00 三个月 4.6225 4.6012 +2.13 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)