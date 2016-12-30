下周二起Shibor发布时间调整为上午11:00--同业拆借中心

路透北京12月30日 - 中国全国银行间同业拆借中心周五称，根据市场利率定价自律机制相关工作安排，自2017年1月3日起上海银行间同业拆放利率(Shibor)发布时间将由上午9:30调整为上午11:00；报价行依然是18家，不过2017年民生银行替代了渣打银行。

中国货币网发布的公告并称，此举是为适应深化利率市场化改革的要求，进一步健全市场化利率形成和调控机制，促进Shibor更好地反映市场利率情况，进一步夯实Shibor的基准利率地位。

下表为2017年Shibor报价行名单：

国开行 工商银行

农业银行 中国银行

建设银行 交通银行

邮储银行 招商银行

中信银行 光大银行

华夏银行 兴业银行

浦发银行 民生银行

广发银行 北京银行

上海银行 汇丰银行（中国）

同时，还公布了2017年贷款基础利率报价行名单，新增加了民生银行，共计10家。以下为具体名单：

工商银行 农业银行

中国银行 建设银行

交通银行 招商银行

中信银行 兴业银行

浦发银行 民生银行（完）

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