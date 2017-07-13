首航节能拟在新疆投资建设光热发电机组 总投资约280亿元

路透上海7月13日 - 中国北京首航艾启威节能技术股份有限公司(002665.SZ)周三晚公告称，近日与新疆吐鲁番市招商管理局签署合作框架协议，计划在2020年前在当地建设1,000MW（兆瓦）太阳能熔盐塔式光热发电项目，总投资约280亿元人民币。

公告指出，第一期投资200MW太阳能熔盐塔式光热发电项目，争取将吐鲁番市光热项目列入国家2017年第二批太阳能光热发电示范项目，后续在吐鲁番市成立售电公司，推进在吐鲁番地区以及外送的电力交易，建设光热发电产业相关的配套装备制造项目。

目前国内适合建设太阳能热发电项目的区域主要集中在甘肃、青海、内蒙、新疆等地，首航节能以及参股公司目前已经在甘肃、青海、内蒙等地与地方政府签署了太阳能热发电的投资框架协议，累计已经储备了2GW的太阳能热发电项目资源。

公告称，未来公司将依托于这些项目资源和这几个区域的可再生能源基地建设规划，推进太阳能光热电站项目、可再生能源微网项目和多能互补项目的建设，积极研究、探索和推进与其它大型央企和地方政府利用PPP（政府与社会资本合作）等模式在项目开发上进行合作。

首航节能周三收报7.35元，过去一个月累计下跌2%。（完）