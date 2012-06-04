石家庄出台保障房“租售并举”新政

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月4日电---中国河北省石家庄市日前出台保障房"租售并举"的新政.自本月起,对於由政府投资的公共保障房,承租家庭可在租赁期满两年後自愿申请购买,但不能再进行出租、转让或赠予.
石家庄政府于官网上发布"关於进一步加强保障性安居工程建设和管理的实施意见"称,该市目前正在试点"两房并轨、租售并举"制度,将廉租住房和公共租赁住房整合统称为公共保障房,实行统一管理.套型建筑面积控制在80平方米以内,其中以40-60平方米户型为主.
根据之前的政策惯例,廉租房仅用於出租,不得进行申购.
"政府投资的公共保障房,按照'先租後售、自愿购买、有限产权、规范管理'的原则实行租售并举.在优先保证住房困难家庭承租权益的前提下,租赁期满两年後,承租家庭可自愿申请购买其承租的公共保障房."意见称.
其中,当承租家庭申请购买其承租的公共保障房时,出售价格将由市财政评审中心确定;此外,购买时可一次性付款,也可分期付款.
另据中国证券报报导,继全国多个城市出台楼市微调政策之後,5月31日河北石家庄内部会议传出,石家庄拟出台5项楼市微调措施,包括家庭人均住房低於30.6平方米可购第三套房,工程进度达到25%就能办预售许可证,放宽商品房抵押担保条件,鼓励用自有存量土地建经适房,限购实施前购房可申请备案.
中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.市场预计尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化支持刚需.同时,今年中央政府要求积极落实保障性住房建设资金,加大对保障房的支持力度.(完)
浏览更多细节,请点选石家庄政府网站 (here)
--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯
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