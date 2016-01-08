石家庄市城轨新增建设方案获批 总投资132亿元--发改委

路透北京1月8日 - 中国国家发展改革委周五批复了石家庄市城市轨道交通近期建设规划调整方案（2012-2021年），项目总投资为131.96亿元人民币。

刊登在发展委的批复公告称，新增1号线二期工程和3号线二期工程，线路长度20.8公里。预计到2021年，形成三条运营线路、总长80.4公里的轨道交通网络骨架。

1号线二期工程自洨河大道至东洋站，线路长12.7公里，设站七座，投资77.31亿元，规划建设期为2017-2020年。3号线二期工程自三教堂至北乐乡站，线路长8.1公里，设站五座，投资54.65亿元，规划建设期为2018-2021年。

项目总投资为131.96亿元，其中资本金占总投资的40%，计52.78亿元，由石家庄市财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。（完）