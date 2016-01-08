石家庄市城轨新增建设方案获批 总投资132亿元--发改委

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月8日 - 中国国家发展改革委周五批复了石家庄市城市轨道交通近期建设规划调整方案（2012-2021年），项目总投资为131.96亿元人民币。
刊登在发展委的批复公告称，新增1号线二期工程和3号线二期工程，线路长度20.8公里。预计到2021年，形成三条运营线路、总长80.4公里的轨道交通网络骨架。
1号线二期工程自洨河大道至东洋站，线路长12.7公里，设站七座，投资77.31亿元，规划建设期为2017-2020年。3号线二期工程自三教堂至北乐乡站，线路长8.1公里，设站五座，投资54.65亿元，规划建设期为2018-2021年。
项目总投资为131.96亿元，其中资本金占总投资的40%，计52.78亿元，由石家庄市财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)