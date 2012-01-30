《石磊专栏》中国债市牛市下半场:中庸为上

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 石磊

中国债券市场自去年10月份以来的牛市到了年末年初似乎只剩下呐喊声。各类机构媒体一致看多债市，但看多似乎并未做多，牛市的下半场尚未全面启动。

行情尚未启动自然有年末年初的季节性因素，但更为重要的是资金面时有紧张，连续下调法定存准的预期并未实现。信贷的增长倒是明显恢复，票据直贴利率已经明显下降。前期市场普遍预期的“紧信贷，宽货币”，现在倒成了“宽信贷，紧货币”。如果这样发展下去对债券市场是十分不利的。

我们看到国债净价指数和金融债净价指数都出现了上升动量逐步衰减的迹象，与此同时，新年伊始，标普500指数重上具有标志性意义的200日均线上方，A股股指在底部蠢蠢欲动，金属、农产品和能源期货指数均已重新站上60日均线的上方。欧债危机虽然仍然选在市场头顶，但市场的流动性正在转好，LIBOR-OIS利差已经开始趋势性回落。

这些市场指标还不能说明经济已经开始触底回升，但它至少告诉我们，前期的市场预期过度悲观了，经济实际的下滑速度并没有很快、很深，全球范围内的制造业甚至出现了短暂的回暖，这甚至也发生在危机缠身的欧洲。

而我们的国债收益率曲线却依然平坦异常，这预示着经济并未有所好转。10年期国债与1年期国债利差只有50-60bp，这尽管不是历史最低水平，但低於这个周期的均值超过1个标准差，基本属於底部的水平。在2009年之後的这个周期中，中国债券收益率曲线的斜率已经表现出对经济很好的指示作用，并不输于股指，但由於中国数量型调控框架，资金利率带动短债收益率波动较大，使得这一指标的波动性极强，需要其它指标和趋势的矫正。去年10月份收益率曲线的斜率（10年与1年国债利差之差）已经由10-15bp跃升至100bp，收益率曲线牛市变平似乎很快过渡到牛市增陡的趋势，这照理应该预示着经济的企稳，但年末年初的资金面紧张让斜率迅速跌去一半，市场发出的信号几近错乱。

错乱就是机会。资金面的波动是资金需求在年末年初季节性扩大，以及政策放松力度不及预期造成的。资金需求在节後自然回落，至少有上万亿的现金从体外回流银行体系内，这将改善节後的资金需求，但央行逆回购的到期与现金回流的错位恐怕会令资金面在正月十五以後才能有明显改善。

从实体经济来看，中国经济软着陆的迹象明显，政策放松速度自然较慢，又逢外汇占款增长较低，下调存准的速度将会较慢，但方向并未改变，因此，资金供给将会缓慢回升。同时，由於央票到期量较少，基础货币增长缓慢，且价格型放松信号暂时难以出现，因此，央票发行量将会较低，1年央票停发比发行利率下调的可能性更大，这使得短端利率的标杆从新发央票票面利率转为二级市场资金利率，资金面的改善推动短债利率大幅回落，于是牛市增陡的格局自然形成。

长期债券的风险尚未突显，但随着经济下滑的减速，长久期策略的风险正在增加，且新发债券票息较低无法补偿净价风险，因此，久期策略应转移至中久期。而经济的软着陆意味着政策的缓放松，导致债市慢牛，净价收益与票息收益需要权衡，在高等级信用债的认购倍数已经被追捧至新股的级别时，关注持有期回报的投资者也许应该把目光转移到中等评级的债券上来。

总之，中国债券牛市被年末年初资金面的波动所打断，但并未改变牛市的趋势，二季度CPI(居民消费价格指数)数字将会大幅下降是重要的趋势保证。这预示着今年债市的牛市不会再像08-09年时需要快进快出，赚取资本利得为王，而是需要兼顾票息收益的慢牛行情。

在当前的市场环境下，无论久期还是信用策略，中庸为上。不过，我们也已经看到在CPI回落的期间，大量制成品和价格管制商品上调价格集中出现，这提醒我们中国仍在长期通胀的趋势中，对於利率的长期趋势依然要持谨慎的态度。

(作者为平安证券固定收益事业部研究主管 联系方式:davidshi_boc@hotmail.com)