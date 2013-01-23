日本首相下个目标将是选出观点相同的新央行总裁

路透东京1月23日 - 在成功推动日本央行大幅调整货币政策后,日本首相安倍晋三称这一变化具有"划时代意义".下一步,他将找一位比现任央行总裁更认同自己观点的新总裁.

日本央行周二称,将从明年起无限量购买资产,并将通胀目标提高一倍到2%.这是该央行迄今为止最坚决的经济刺激举措.

央行还与政府发表联合声明,承诺"尽早"实现上述通胀目标.安倍对此予以称赞.

尽管日本央行上述举措的力度大于市场预期,但投资者对无限量资产购买计划要等到2014年才开始感到失望.这预示今年不会再有进一步的刺激行动.

但瑞信全球汇率策略师Bernd Berg表示,市场焦点很快将转向安倍计划的下一个阶段.这将维持日圆汇率在下行轨道,进而支撑股市.

"美元兑日圆整体上行走势将持续,因市场预期在4月任命了新的日本央行总裁后,央行将进一步放宽政策,"他说.

12月,安倍带领自民党在大选中获得压倒性胜利,他有关采取积极预算和货币刺激政策的竞选主张,已打压日圆走低,并引发股市上涨,因市场寄望日圆走疲促进出口.他称赞日本央行周二的行动意义重大.

"从大胆检视货币政策而言,这是划时代的,"他向记者表示.

日本央行总裁白川方明的任期两个多月后就将结束.他一直承受来自立法者的压力,要求他在货币政策方面采取更多行动来提振经济.近几任政府不断扩大巨额债务水平,限制了财政扩张的空间.

但他抗拒政治压力,坚称单靠货币政策只会对通缩产生有限影响.

他坚称,向银行业体系无限量注资或认购政府公债,可能会把日本拖入金融危机.

欲浏览日本央行政策声明及央行与政府发布的联合声明,请点击:

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很多分析师预计安倍还会施压日本央行采取更多行动,尤其是参议院选举之前的这一段时间,这场选举预计在7月举行.

2%的通胀目标让安倍得到鞭策日本央行进一步放宽政策的工具.日本自1990年代末以来仅在少数月份中通胀率达到2%.

"如果这意味着他们一直需要采取行动直到通胀升至2%,那么每个月他们都得实施宽松措施."三菱UFJ证券固定收益策略分析师稻留克俊说.

**料将采取更多行动**

安倍明确表示,希望找一位赞同其通过超宽松货币政策和大规模财政支出来刺激通胀想法的新日本央行总裁.

安倍政治顾问Isao Iijima称,前日本央行副总裁、并曾担任财务省官员的武藤敏郎很适合这个职位.

Iijima称,财务省预算局的任职经历以及与金融界和政界关系密切,将是日本央行下任总裁需具备的关键条件.

"老实说,这就是我认为前财务省官员将是最佳人选的原因,"他告诉路透,"比如说,武藤敏郎."

前政府经济学家、2008年卸任的日本央行副总裁岩田一政据猜测也可能是白川方明的继任人选.他一贯呼吁采取更大胆的货币刺激措施来对抗通缩.

下一步政策选择包括摒弃央行设立的0.1%短期利率底线以鼓励增加放贷,以及央行购买更长期限的债券.

"我认为,日本央行及下任总裁可能会被要求或寄望祭出更大胆举措,"一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说.

分析师普遍认为仅凭日本央行的行动将不能重振经济.日本内阁也于本月批准约1,170亿美元支出计划,这是全球金融危机以来日本出台的最大规模刺激计划.

但许多分析师表示,如果政府不能推进政治上更难达成统一的经济改革,如开放受到保护的农业部门,这些刺激措施只能带来短暂的提振作用.(完)

(编译 程琳/梁睿雪/王翔琼/王兴亚; 审校 张涛/张荻)

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