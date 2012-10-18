安倍晋三参拜靖国神社 或致日本与中韩关系更紧张

日本自民党总裁安倍晋三周三参拜了靖国神社，此举可能导致日本与中国及韩国的关系进一步紧张。安倍上月当选为日本自民党总裁，被视为下任首相的热门人选。日本将在数月内举行大选，民调显示执政的民主党支持率落後于自民党。路透