安倍为G7峰会暖身 诺奖得主称不应调高消费税

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月16日 - 美国诺贝尔得奖者、经济学家斯蒂格利茨周三表示，他已告诉日本首相安倍晋三应推迟明年再度上调消费税的计划，日本应该专注于通过财政刺激措施来提振经济。
安倍目前正与国外经济学者会面，为日本5月主办七国集团(G7)峰会做准备。斯蒂格利茨对安倍表示，G7需要协调政策，因总体需求疲弱正在破坏全球经济，并造成收入分化。
一些分析师认为，这些关于G7峰会的讨论可能给安倍提供一个方便的理由，让他得以推迟调高消费税、放松财政撙节并施行更多刺激举措，以避免过度仰赖货币政策。
斯蒂格利茨是哥伦比亚大学教授。他表示，“现在调升消费税将让日本经济走向错误方向。”
“现在是采取刺激性财政政策的时候了。”
安倍晋三计划明年4月将消费税从8%上调至10%，但他的一些最亲近顾问呼吁搁置该计划。
安倍政府2014年4月将消费税从5%上调至8%，但此举导致经济出现衰退，而且一些分析师称消费者支出仍未完全恢复。
斯蒂格利茨对安倍表示，日本政府需要调整政策，以回应经济形势的变化，运用碳排放税可能是促进创新和改善内需的更好方法。
G20上个月举行的峰会呼吁各国增加财政支出，降低对货币政策的依赖，以帮助提振脆弱的全球经济。一些投资者称，在实施数年量化宽松和负实质利率后，货币政策已经达到极限。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞；审校 张涛/戴素萍)
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