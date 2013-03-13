中国船运公司今年拟进行穿越北冰洋的首次航行

路透奥斯陆3月12日（记者 Alister Doyle） - 中国极地研究中心主任杨惠根周二称，中国一家船运公司计划在今年首次进行通过捷径穿越北冰洋前往美国和欧洲的商业航行。

杨惠根对路透称，“雪龙”号考察船去年对该航线的考察，极大鼓舞了中国船运公司的信心。

他表示，中国一家船运公司可能在今年夏季进行一次商业航行。

对于中国而言，这条航线既省时又经济。杨惠根称，与通过苏伊士运河的航线相比，从中国上海经北极至德国汉堡的航线距离能缩短2,800海里（5,185公里）。

去年，“雪龙”号考察船穿越北冰洋抵达冰岛，是第一艘沿这条太平洋和大西洋之间的航线航行的中国船只。约有50艘其他国家的商船去年经这条航线航行。

在奥斯陆参加一个由《经济学人》杂志主办的关于北极的会议上，杨惠根向与会代表展示这条航线的长期前景，指出到2020年时，中国将有5-15%的国际贸易货物经由这条航线运输，其中的大多数为集装箱运输。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。