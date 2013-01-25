路透专访: 中国进出口银行将扩大船舶贷款业务,尽管航运业景气欠佳

* 中国造船业者面临破产窘境

* 航运业状况看来仍艰困

记者/Jonathan Saul

路透伦敦1月25日 - 中国进出口银行一名高层人士表示,面对借款人的需求,今年计画扩增购船或租赁船只贷款约30亿美元,尽管该行业面临景气滑坡.

航运业景气滑坡已超过四年,创下史上最差表现,而许多欧洲银行业者为了缩减贷款规模,纷纷放弃或缩减对此行业的借贷.但中国银行业者并未受到严重影响,并计画扩大船舶贷款.

中国进出口银行交通运输部高级信贷经理高泽峰表示,该行目前拥有超过70家的外国船东客户,提供120亿美元的贷款承诺,抵押船只数量约400艘;中国进出口银行擅长的业务为出口信贷.

"与去年相较,我们可能会持续扩大航运产业贷款额度达20%,新贷款承诺可能超过30亿美元,"高泽峰在接受路透专访时表示.

"2000年时,我们开始提供外国船东出口买方信贷.就此观点来看,无论市况好坏,作为一家政策银行我们将会持续努力提供中国航运业更多支持,"他在伦敦举行的Marine Money大会场边表示.

**中国海运公司受创**

海运市场放缓已对一些中国海运公司严重受创.

高泽峰表示,他预计一些中国海运公司今年会破产.

"中国有超过1,500家海运公司,我猜中国仍在积极造船的公司不足百家,"他称

"可以看到中国造船业产能会大幅削减,这实际上是一件好事.尽管一些小公司会出现失业.但对整个行业来说是好事.否则市场将永远无法翻盘."

运费触及纪录高位的2007至2009年间,船运公司定制了大量新船,随着全球经济出现放缓,过剩产能出现,导致运费暴跌.

高泽峰指出,尽管今年过剩船运产能会缓解,但整体环境可能仍保持悲观.