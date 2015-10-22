焦点：航运业颓靡亟待整合 散装货物运费恐难迅速反弹

图为印尼东加里曼丹省一处港口停泊的散装船正在装载煤炭。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透釜山10月22日 - 行业分析师认为，散装货物运费将继续承压，因大宗商品需求冷却，同时运输船队规模扩大，使得这个行业的整合压力与日俱增。

摩根大通韩国分支的执行董事Sokje Lee表示，运费可能在数年内仍旧保持低位。

“不要指望运费会涨。节约成本才是现在赚钱的办法，”他在韩国港口城市釜山的一个运输业会议上说。

Lee表示，运费疲软对中国造船企业的威胁尤其严重，因为他们的劳工成本在最近10年增长了两倍，目前已高于韩国和日本。

“正因为如此，未来两年中国的造船企业将会迎来大规模重组，”他说。

业内专家推测，中国远洋运输(集团)公司和中国海运(集团)总公司可能即将宣布成立一家合并控股公司。两家公司子公司中国远洋(601919.SS)和中海发展(600026.SS)的股票已停牌两个月，等待公告出炉。

经纪商及分析师称，当前的运费环境为过去七年来最差，今年的平均租运价甚至连运营成本都收不回来，导致包括载重量18万吨装运铁矿石和煤炭的大型海岬型船舶在内的大型乾货船主苦不堪言。

航运业会计师Moore Stephens称，根据船运服务和船舶经纪公司Clarkson的数据，今年截至10月中旬，海岬型船舶的日均收益约为7,196美元，而日均运营成本约7,300美元。

大宗商品顾问公司Commodore Research董事总经理Jeffrey Landsberg向路透表示，除中国经济放缓以及原材料需求减弱的影响外，全球其它地区的乾散货也在承压。

“中国以外全球钢铁产出情况，比中国本身钢铁产出还要更糟，”他表示，并称许多人还没意识到此一严重程度。

“当人们意识到的时候，将发现乾散货航运的中长期前景有多黯淡，”Landsberg表示，他也指出全球半数钢铁产出来自中国以外地区。

自从2008年乾散货市场崩盘后，惨澹的情况已造成诸多伤害，其中日本船运商第一中央汽船(Daiichi Chuo Kisen Kaisha)在9月29日声请破产保护。

不过明年巴拿马运河拓宽后开放航行，加上中国“一带一路”打造海上丝路的规划，让部分行业人士看到一线曙光。

“如果船队规模缩减而需求成长，然后两者在某个点出现交叉，运费就会上升，”Clarksons Platou Asia HK董事总经理Martin Rowe表示。(完)