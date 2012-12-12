伊朗称西方制裁影响国际海事安全

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透伦敦12月11日（记者 Jonathan Saul） - 伊朗常驻国际海事组织（IMO）副代表Ali Akbar Marzban称，西方国家过去几个月对伊朗航运业实施的制裁措施，将严重影响国际海事及环境安全。
由于担心失去利润丰厚的美国业务，企业纷纷切断与伊朗航运业的往来，而该行业对伊朗而言至关重要，承担着运输该国大多数原油的任务。
这些企业包括对伊朗船只提供安全环保认证的外国船级社，而这些认证是船舶保险和入港的必须条件。
Marzban称：“过去几个月中，因一些政府采取的直接或间接措施，伊朗商业航运业受到不公正且不合理的限制。”
“我们坚信，这些措施肯定会对地区和国际海上安全、安保及污染防治带来负面影响，阻碍相关的国际合作，”他在总部位于伦敦的IMO发表讲话时说。
上月，中国船级社（CCS）停止为伊朗船舶提供安全环保认证，是全球最大的13家同类公司中最后一个确认中止为伊朗船舶服务的企业。这13家企业都是国际船级社协会（IACS）的成员。
Marzban称，IACS的一个成员致信暗示，不可能再为伊朗提供安全服务，“以避免违反一些国家政府施加的限制而承担后果”。他还补充说，其他IACS成员也中止了他们的服务。
“伊朗伊斯兰共和国政府……对这些不公正的限制措施和歧视行为深表关切，”Marzban说道。他此番言论最早出现于伊朗媒体上周的报导，路透周二通过伊朗驻IMO代表团获得了证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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