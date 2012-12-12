伊朗称西方制裁影响国际海事安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月11日 - 伊朗常驻国际海事组织（IMO）副代表Ali Akbar Marzban称，西方国家过去几个月对伊朗航运业实施的制裁措施，将严重影响国际海事及环境安全。

由于担心失去利润丰厚的美国业务，企业纷纷切断与伊朗航运业的往来，而该行业对伊朗而言至关重要，承担着运输该国大多数原油的任务。

这些企业包括对伊朗船只提供安全环保认证的外国船级社，而这些认证是船舶保险和入港的必须条件。

Marzban称：“过去几个月中，因一些政府采取的直接或间接措施，伊朗商业航运业受到不公正且不合理的限制。”

“我们坚信，这些措施肯定会对地区和国际海上安全、安保及污染防治带来负面影响，阻碍相关的国际合作，”他在总部位于伦敦的IMO发表讲话时说。

上月，中国船级社（CCS）停止为伊朗船舶提供安全环保认证，是全球最大的13家同类公司中最后一个确认中止为伊朗船舶服务的企业。这13家企业都是国际船级社协会（IACS）的成员。

Marzban称，IACS的一个成员致信暗示，不可能再为伊朗提供安全服务，“以避免违反一些国家政府施加的限制而承担后果”。他还补充说，其他IACS成员也中止了他们的服务。

“伊朗伊斯兰共和国政府……对这些不公正的限制措施和歧视行为深表关切，”Marzban说道。他此番言论最早出现于伊朗媒体上周的报导，路透周二通过伊朗驻IMO代表团获得了证实。（完）