尼日利亚沿海海盗袭击日益猖獗

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月18日（记者Jonathan Saul） - 尼日利亚沿海地区今年遭到海盗团伙袭击的次数增加了约三分之一，作为货物集散中心的几内亚湾，过往船只货物与船员遭受海盗袭击的威胁越来越大。

在同样危险的非洲东海岸的索马里和非洲之角附近海域，过往船只现在是在武装护送下快速通过，但西非上述海域的船只则鲜有保护，很多船只需要在西非国家停泊做生意，极易遭受攻击，而其保险费用也日益高企。

国际海事局周四报告称：“海盗全副武装且穷凶极恶，他们将（尼日利亚）沿海、沿河、泊船区域、港口以及附近水域的船只和船员作为攻击对象。海盗经常将船只洗劫一空，柴油通常是他们抢劫的首选之物。”

几内亚湾附近国家，包括尼日利亚、加纳和科特迪瓦，是重要的原油和可可出口国，近年来在国际金属市场的地位也日渐上升。

分析人士称索马里海盗抢劫船只的目标主要在于勒索赎金，而西非的海盗犯罪活动，包括原油盗窃，则凸显了更加复杂的问题。

上周，丹麦的安保公司Risk Intelligence另外发布报告称，自2010年以来，几内亚湾被海盗团伙劫掠的成品油达117,000吨，价值约一亿美元。

6月，西非和中非各国成立了一个监管中心，协调打击海盗的行动。尼日利亚海军发言人Commodore Kabir Aliyu称：“我们监控室里的追踪系统可监控我国海域内的过往船只，我们还加了海上巡逻队的数量，另外还有空中监测”。尼日利亚的反海盗巡航船只已从之前的8艘增加到了11艘。

8月，尼日利亚海军在一次枪战中击毙了12名海盗，当时这些海盗试图逃离被其劫持的运油船。此外，加纳海军拦截也在8月拦截了一艘船，并逮捕了船上涉嫌劫持一艘油船的船员。

英国安保公司AKE的Rory Lamrock说：“以收取赎金为目的的武装抢劫、劫持和绑架事件一般都发生在离海岸线150海里以外海域。”国际海事局称2013年前九个月几内亚湾的全员绑架案有32起发生在尼日利亚海域，2起在多哥。在这些事件中，船员都被罪犯劫持上岸以勒索赎金。

国际海事局又称今年1-9月间的海盗案件从去年同期的233起下降到了188起，人质绑架数量也从去年同期的458人降到了266人。

由于船主方面的成本在不断增加，包括货物和船员的保险费用上涨，国际海军针对海盗活动强化了先发制人的打击措施。航运公司也加强了诸如监控和防护网等防御措施。

国际海事局负责人Pottengal Mukundan称：“虽然现在海盗袭击事件整体上有所下降，但其威胁仍然存在，尤其是索马里和几内亚湾周边的海域，过往船只仍需提高警惕。”