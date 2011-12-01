索马里海盗释放新加坡货轮 四名人质仍被扣

路透新加坡12月1日电---新加坡船运公司Glory Ship Management周四表示，索马里海盗释放了该公司一艘化学品货轮，但未能兑现其释放所有船员的承诺，仍扣留包括船长在内的四名韩国船员。

公司在声明中称，装运棕榈原油的货轮"MT Gemini"在215天前于非洲东海岸被劫持。

声明称："海盗在11月30日释放了船上的21人，尽管他们在早些时候答应释放所有船员，但在最後一刻却扣留了包括船长在内的4名韩国船员。"

"好在让我们欣慰的是，21名船员获释且健康状况良好。我们将尽快送他们回家。同时，我们将尽全力确保四名沦为人质的韩国船员获释。"

除韩国人之外的其他船员包括13名印尼人、5名中国人和3名缅甸人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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