全球航运：主要航运公司推迟亚洲至美国运费上调的生效日期

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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路透哥本哈根6月24日 - 主要的集装箱货运公司表示，将亚洲至美国运费上调的生效日期由6月15日推迟至7月1日，以便与市场上各类运费的到期日一致。
该决定由泛太平洋运价稳定协议组织(TSA)的成员做出。该组织成员包括15家全球最大的集装箱货运公司，包括丹麦的马士基航运，瑞士私有航运公司--地中海航运公司、法国达飞海运集团 、中国中远集团 和韩国的韩进海运株式会社 。
该组织在4月30日宣布，每40英尺集装箱(FEU)旺季将加收400美元附加费。过去几年，许多航运公司都出现严重的营业亏损。
“航运公司预测，夏天开学季零售商品运输的情况将良好，然后在旺季需求复苏之前，会有短暂的萧条，”TSA在声明中称。
即期运费由上海航运交易所每周进行计算并公布。上周从亚洲到美国西海岸的运费为每40英尺集装箱1,720美元，到美国东海岸港口的费用为3,214美元。
TSA表示，尽管有新的运力加入，会员公司的船舶利用率稳定在95%-100%之间。(完)
(编译 李春喜; 审校 白云)
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月