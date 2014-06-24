全球航运：主要航运公司推迟亚洲至美国运费上调的生效日期

路透哥本哈根6月24日 - 主要的集装箱货运公司表示，将亚洲至美国运费上调的生效日期由6月15日推迟至7月1日，以便与市场上各类运费的到期日一致。

该决定由泛太平洋运价稳定协议组织(TSA)的成员做出。该组织成员包括15家全球最大的集装箱货运公司，包括丹麦的马士基航运，瑞士私有航运公司--地中海航运公司、法国达飞海运集团 、中国中远集团 和韩国的韩进海运株式会社 。

该组织在4月30日宣布，每40英尺集装箱(FEU)旺季将加收400美元附加费。过去几年，许多航运公司都出现严重的营业亏损。

“航运公司预测，夏天开学季零售商品运输的情况将良好，然后在旺季需求复苏之前，会有短暂的萧条，”TSA在声明中称。

即期运费由上海航运交易所每周进行计算并公布。上周从亚洲到美国西海岸的运费为每40英尺集装箱1,720美元，到美国东海岸港口的费用为3,214美元。

TSA表示，尽管有新的运力加入，会员公司的船舶利用率稳定在95%-100%之间。(完)