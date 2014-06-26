企业并购：美国制药商艾伯维阐述收购Shire的理由，呼吁双方进行磋商

欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
艾伯维渴望收购Shire，因为这样既可以通过迁至英国而降低税收，还可以将药物业务多样化。艾伯维目前有近60%的营收来自治疗类风湿性关节炎药物Humira，该畅销药物在美国的专利保护将于2016年底到期。
但艾伯维执行长Gonzalez有必要说服Shire股东相信艾伯维的市场影响力和财务实力。艾伯维已经上调2014年财测，称业务表现强劲。
Shire股价盘中触及46.63英镑的纪录新高，收盘上涨2.6%报45.17英镑，同时Stoxx Europe 600医疗保健类指数 下滑0.8%。
根据英国的收购规定，艾伯维7月18日前必须宣布对Shire的确定报价，否则要放弃收购。艾伯维表示，保留引入其他考虑形式以及改变现金加股票报价的权利。(完)
(编译 戴素萍/许娜/杜明霞；审校 张荻/龚芳)
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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