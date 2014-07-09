《焦点》制药商艾伯维对Shire收购价提高至510亿美元，恐仍难如愿

几位分析师对Shire的估价为每股55英镑左右或更高。伯恩斯坦表示，Shire很有可能拒绝最新报价，以争取更好的收购条件。

Gonzalez拒绝透露是否可能进一步提高报价，但称未发现其它竞争者，同时补充道如果Shire拒绝接洽，不排除进行敌意收购的可能。

“我们对所有选项均持开放态度，其中也包括上述选项，”他称。

Jefferies分析师在报告中称，“如果Shire不给出个供讨论的价格，也不打算与艾伯维开始洽谈，我们认为艾伯维有可能会以55英镑的价格进行敌意收购。”

**美国药企垂涎英国同业**

继辉瑞(Pfizer) 上个月欲以1,180亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca) 告吹后，这是美国制药商第二次尝试收购伦敦上市药企。

艾伯维将收购报价提高为，每一股Shire股票换取22.44英镑现金加0.8568股艾伯维股票。此消息公布后，Shire股价收跌2.6%，报45.30英镑；艾伯维股价亦下跌2.8%。

艾伯维表示，新报价反映出两家企业股东可分享较大的协同效应，并称Shire股东将拥有合并后集团的24%股权。

Gonzalez重申希望马上行动以达成协议，并称合并后Shire资产的价值将高于独立存在时。

根据英国的收购规定，艾伯维7月18日前必须宣布对Shire的确定报价，否则要放弃收购。(完) (编译 白云/李爽/许娜；审校 郑茵/张若琪)