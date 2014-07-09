《焦点》制药商艾伯维对Shire收购价提高至510亿美元，恐仍难如愿

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
几位分析师对Shire的估价为每股55英镑左右或更高。伯恩斯坦表示，Shire很有可能拒绝最新报价，以争取更好的收购条件。
Gonzalez拒绝透露是否可能进一步提高报价，但称未发现其它竞争者，同时补充道如果Shire拒绝接洽，不排除进行敌意收购的可能。
“我们对所有选项均持开放态度，其中也包括上述选项，”他称。
Jefferies分析师在报告中称，“如果Shire不给出个供讨论的价格，也不打算与艾伯维开始洽谈，我们认为艾伯维有可能会以55英镑的价格进行敌意收购。”
**美国药企垂涎英国同业**
继辉瑞(Pfizer) 上个月欲以1,180亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca) 告吹后，这是美国制药商第二次尝试收购伦敦上市药企。
艾伯维将收购报价提高为，每一股Shire股票换取22.44英镑现金加0.8568股艾伯维股票。此消息公布后，Shire股价收跌2.6%，报45.30英镑；艾伯维股价亦下跌2.8%。
艾伯维表示，新报价反映出两家企业股东可分享较大的协同效应，并称Shire股东将拥有合并后集团的24%股权。
Gonzalez重申希望马上行动以达成协议，并称合并后Shire资产的价值将高于独立存在时。
根据英国的收购规定，艾伯维7月18日前必须宣布对Shire的确定报价，否则要放弃收购。(完) (编译 白云/李爽/许娜；审校 郑茵/张若琪)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)