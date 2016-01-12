药企Shire六个月追求终见成效 320亿美元将Baxalta收归旗下

路透伦敦1月11日 - 制药商Shire(SHP.L)六个月来对同业Baxalta InternationalBXLT.N的追求终见成效，于周一达成协议，将以320亿美元股票加现金收购后者，由此一跃成为罕见病药物领域的领军企业。

这家英国上市公司于去年7月首次接洽Baxalta，提出以全股票方式收购后者。最后，Shire通过在收购方案中加码现金，终于赢得Baxalta芳心，将这家生产罕见血液病、癌症以及免疫系统紊乱药物的制药商收归旗下。

但Shire股价下挫逾8%，因投资者担心对Baxalta极其重要的血友病药物专营业务可能面临来自罗氏ROG.VX的竞争威胁，同时收购报价和成本节约预期也让投资者不放心，Jefferies分析师认为这两方面“有点令人失望”。

该交易标志着2016年医疗保健领域的并购活动以强势开局，去年这一领域的并购交易创历史纪录，根据汤森路透数据，全球交易总规模达到6,730亿美元。

该交易还突显出，针对小群体病人的罕见病药物是一项很有吸引力的业务，每年可以为制药商提供数以十万美元计的收入。

“合并后我们将拥有排名第一的罕见病药物平台，为未来增长奠定坚实基础，”Shire执行长Flemming Ornskov对记者称。

Baxalta股东所持每股股票将获得18美元现金加0.1482股Shire美国存托股份(ADS)。根据1月8日的股价，交易总价值为每股45.57美元。

这比Baxalta在8月3日的股价高出37.5%，当时Shire还未公开其收购意图。

Baxalta周一在纽约证券交易所(NYSE)收跌2.27%报39.10美元。

Baxalta去年从Baxter International Inc (BAX.N)中拆分出来。Shire最初提出价值300亿美元的全股票报价，因担心加上现金会损害Baxalta被拆分后的免税地位。不过，Ornskov称相信报价中加入18美元现金也能保持这种免税地位。

“毫无疑问，这不会影响拆分的免税性质，”Ornskov称。

两家公司表示，合并后预料在2020年之前可以实现两位数营收增长，年营收可望超过200亿美元。

合并后年度营运成本协同效应(综效)超过5亿美元，此外Shire注册地在爱尔兰还将带来额外营收协同效应及税赋优惠，Shire称预期这笔交易将自2017年起提升非公认会计原则(GAAP)稀释后获利。

瑞银集团分析师警告称，实际上Baxalta可能在2019年至2023年间稀释Shire的获利，要到2024年之后才能恢复增长。

拜Shire总部位于都柏林之赐，2017年以前合并后公司的实际税率料将介于16-17%，而Baxalta原先适用税率为约23%，这是最新一宗带来税率降低的交易。

在去年美国药商AbbVie Inc (ABBV.N)收购Shire的计划破局后，Ornskov便更加积极在罕见疾病药物领域进行收购。他在2月时以52亿美元收购NPS Pharmaceuticals，11月时则以59亿美元收购Dyax。

Shire签署了一笔180亿美元的融资工具，以支应这笔最新收购活动。(完)