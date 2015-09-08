沪股通每日余额午后持续下降 A股净流入逾40亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月8日 - 中国股市周二午后持续走高，沪港通北向A股交易（沪股通）每日余额.NQUOTA.SH亦急降，净流入资金增至逾40亿元人民币。
沪股通早盘时段每日额度余额维持在128-130亿元，午后持续下降。香港时间15:01，沪股通每日额度余额为84.85亿元，总成交金额73.52亿元，净流入43.78亿元，为五个交易日以来净流量首度回复正数。
沪港通南向港股交易（港股通）总成交金额只有14.62亿港元，其中，买入及卖出分别为8.8亿港元及5.81亿港元。
市场人士指出，港股主要跟随国内股市反弹，但暂难确定是否转势，因为恒生指数已连续七周下跌，加上成交金额缩减，转势讯号并不明显。
恒生指数午盘尾段冲高3%，国企指数.HSCE亦涨逾4%。中国股市沪综指则收高2.9%。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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