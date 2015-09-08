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中国财经 | 2015年 9月 8日 星期二 15:43 BJT

沪股通每日余额午后持续下降 A股净流入逾40亿元人民币

路透香港9月8日 - 中国股市周二午后持续走高，沪港通北向A股交易（沪股通）每日余额.NQUOTA.SH亦急降，净流入资金增至逾40亿元人民币。

沪股通早盘时段每日额度余额维持在128-130亿元，午后持续下降。香港时间15:01，沪股通每日额度余额为84.85亿元，总成交金额73.52亿元，净流入43.78亿元，为五个交易日以来净流量首度回复正数。

沪港通南向港股交易（港股通）总成交金额只有14.62亿港元，其中，买入及卖出分别为8.8亿港元及5.81亿港元。

市场人士指出，港股主要跟随国内股市反弹，但暂难确定是否转势，因为恒生指数已连续七周下跌，加上成交金额缩减，转势讯号并不明显。

恒生指数午盘尾段冲高3%，国企指数.HSCE亦涨逾4%。中国股市沪综指则收高2.9%。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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