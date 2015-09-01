沪港通北向交易8月总成交按月下降39% 惟净流量由负变正

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月1日 - 香港联交所最新资料显示，8月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降39%，但以净流量计，则由上月的净流出转为净流入。
据联交所沪港通每月统计数据显示，8月沪股通总成交金额为1,207.11亿元人民币，上月则为1,962.84亿元；日均总成交金额为57.48亿元，按月下跌36%。
沪股通8月买入金额710.71亿元，大于卖出金额496.4亿元，净流入214亿元，上月则录得净流出315亿元。
十大活跃股份中，连续八个月（也是自有统计以来）由中国平安保险(601318.SS)居首，总成交金额112亿元，净流入36亿元。贵州茅台(600519.SS)连续两个月居第二位，第三是伊利股份(600887.SS)。
沪综指.SSEC在8月最后一个交易日收跌0.82%，报3,205.986点，本月累计下跌12.5%，为连续第三个月下跌。平保A股同期下跌9.2%，H股则跌15%。
南向港股交易（港股通）方面，8月总成交金额为509.73亿港元，按月下降45%，但恢复净流入态势。日均成交总额24.27亿港元，较上月减少43%。
十大活跃股份之中，居首的国美电器(0493.HK)8月总成交金额14.71亿港元，净流入约2亿港元；海通证券(6837.HK)与复星国际(0656.HK)分别排第二及第三位。
香港股市恒生指数.HSI8月累计下挫12%，为连续第四个月月线下跌，并创2011年9月以来最大月度跌幅。
沪股通 港股通
总成交金额 按月变化（%） 总成交金额 按月变化（%）
（亿元人民币） （亿港元）
1月 998.87 -17 307.20 +67
2月 674.93 -32 102.18 -67
3月 1,375.30 +104 356.33 +249
4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560
5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56
6月 2,272.14 +51 827.87 -20
7月 1,962.84 -14 929.97 +12
8月 1,207.11 -39 509.73 -45
（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。