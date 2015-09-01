沪港通北向交易8月总成交按月下降39% 惟净流量由负变正

路透香港9月1日 - 香港联交所最新资料显示，8月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降39%，但以净流量计，则由上月的净流出转为净流入。

据联交所沪港通每月统计数据显示，8月沪股通总成交金额为1,207.11亿元人民币，上月则为1,962.84亿元；日均总成交金额为57.48亿元，按月下跌36%。

沪股通8月买入金额710.71亿元，大于卖出金额496.4亿元，净流入214亿元，上月则录得净流出315亿元。

十大活跃股份中，连续八个月（也是自有统计以来）由中国平安保险(601318.SS)居首，总成交金额112亿元，净流入36亿元。贵州茅台(600519.SS)连续两个月居第二位，第三是伊利股份(600887.SS)。

沪综指.SSEC在8月最后一个交易日收跌0.82%，报3,205.986点，本月累计下跌12.5%，为连续第三个月下跌。平保A股同期下跌9.2%，H股则跌15%。

南向港股交易（港股通）方面，8月总成交金额为509.73亿港元，按月下降45%，但恢复净流入态势。日均成交总额24.27亿港元，较上月减少43%。

十大活跃股份之中，居首的国美电器(0493.HK)8月总成交金额14.71亿港元，净流入约2亿港元；海通证券(6837.HK)与复星国际(0656.HK)分别排第二及第三位。

香港股市恒生指数.HSI8月累计下挫12%，为连续第四个月月线下跌，并创2011年9月以来最大月度跌幅。

沪股通 港股通

总成交金额 按月变化（%） 总成交金额 按月变化（%）

（亿元人民币） （亿港元）

1月 998.87 -17 307.20 +67

2月 674.93 -32 102.18 -67

3月 1,375.30 +104 356.33 +249

4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560

5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56

6月 2,272.14 +51 827.87 -20

7月 1,962.84 -14 929.97 +12

8月 1,207.11 -39 509.73 -45

（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。