中国2018年将成世界上最大的零售市场--普华永道

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港2月12日 - 国际会计谘询机构--普华永道周四发表报告预期，今年亚太区零售量增长为4.6%；而中国到2018年将成为世界上最大的零售市场。
这份由普华永道编制及发表、经济学人智库(EIU) 协作的《2015-16亚洲零售及消费品行业前景展望》报告称，总体上亚太区仍然是绝大多数国际性连锁零售企业的目的地。增长动力主要仍然来自中国及印度，纵使两者面对着经济增长放缓及市场改革不足等问题。
报告并预期，亚太区零售增长趋势可望持续，至2018年时，区内零售销售总额将高达10.3万亿美元，数目是北美地区同期预期值（5万亿美元）的一倍。
普华永道亚太区及香港/中国零售及消费品行业主管合伙人郑焕然表示，亚太区在电子商贸及新产品研发等领域上有潜力推动创新；日本、南韩及台湾都有世界领先的电子产品企业，而中国及印度的消费者，则是全球最活跃的流动通讯科技及社交媒体用户之一。
＂透过社交媒体购物虽是新潮流，相信消费者积极使用社交平台销售(s-commerce) 的日子也不远了。＂他说。
报告称，虽然中国经济增速有所放缓，但对国际性连锁零售企业来说，仍然是无可抗拒的市场。数字上，中国的零售量增长率，由2009年的15.6%逐渐放缓，但预期未来两年的年均增幅仍然有8.7%，到2018年还将成为世界上最大的零售市场。
然而，面对中国市场增速放缓，零售商需要调整他们的经营策略--大部份以经营实体店为主的零售商，亦致力拓展消费品电子零售渠道。2013年，中国已经超越美国成为全球最大的电子商贸市场，当中移动支付对交易总额占比，由2011年的1.5%急增至2013的8%，预计这方面占比到2016年会升至两成至三成。
至于香港零售市场方面，报告指出，去年香港发生占领运动，加上内地经济增长放缓，均打击本地零售业。此外，在经历过去五年年均增长9.3%之后，2014年香港零售量只录得低增长，预期2016年甚至会出现负增长。
此外，市场预期2015年底开始加息，降低了消费意欲并拖累零售销售，而港元与强势美元挂钩亦令香港旅游业吸引力较邻近地区(例如日本及欧洲)逊色。不过，楼市降温预期可纾缓消费者住屋负担，以及降低企业高昂的租金成本，对提升零售商利润有轻微刺激作用。
至于亚洲高消费品市场经历由中国消费者带动的高速增长期后，也呈放慢迹象。中国经济增长放缓，以及中央政府持续大力肃贪倡廉，高消费品企业纷纷审视在国内的扩张策略。此外，日圆偏弱以及当地调高销售税率，都进一步打击高消费品的销售表现。
不过，报告认为情况并非一面倒悲观，中国对高消费品的需求仍然强劲，国人持续在海外购买高消费品。2012年，中国消费者海外消费金额高达1,000亿美元，当中六成半是购物之用。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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