中国2018年将成世界上最大的零售市场--普华永道

路透香港2月12日 - 国际会计谘询机构--普华永道周四发表报告预期，今年亚太区零售量增长为4.6%；而中国到2018年将成为世界上最大的零售市场。

这份由普华永道编制及发表、经济学人智库(EIU) 协作的《2015-16亚洲零售及消费品行业前景展望》报告称，总体上亚太区仍然是绝大多数国际性连锁零售企业的目的地。增长动力主要仍然来自中国及印度，纵使两者面对着经济增长放缓及市场改革不足等问题。

报告并预期，亚太区零售增长趋势可望持续，至2018年时，区内零售销售总额将高达10.3万亿美元，数目是北美地区同期预期值（5万亿美元）的一倍。

普华永道亚太区及香港/中国零售及消费品行业主管合伙人郑焕然表示，亚太区在电子商贸及新产品研发等领域上有潜力推动创新；日本、南韩及台湾都有世界领先的电子产品企业，而中国及印度的消费者，则是全球最活跃的流动通讯科技及社交媒体用户之一。

＂透过社交媒体购物虽是新潮流，相信消费者积极使用社交平台销售(s-commerce) 的日子也不远了。＂他说。

报告称，虽然中国经济增速有所放缓，但对国际性连锁零售企业来说，仍然是无可抗拒的市场。数字上，中国的零售量增长率，由2009年的15.6%逐渐放缓，但预期未来两年的年均增幅仍然有8.7%，到2018年还将成为世界上最大的零售市场。

然而，面对中国市场增速放缓，零售商需要调整他们的经营策略--大部份以经营实体店为主的零售商，亦致力拓展消费品电子零售渠道。2013年，中国已经超越美国成为全球最大的电子商贸市场，当中移动支付对交易总额占比，由2011年的1.5%急增至2013的8%，预计这方面占比到2016年会升至两成至三成。

至于香港零售市场方面，报告指出，去年香港发生占领运动，加上内地经济增长放缓，均打击本地零售业。此外，在经历过去五年年均增长9.3%之后，2014年香港零售量只录得低增长，预期2016年甚至会出现负增长。

此外，市场预期2015年底开始加息，降低了消费意欲并拖累零售销售，而港元与强势美元挂钩亦令香港旅游业吸引力较邻近地区(例如日本及欧洲)逊色。不过，楼市降温预期可纾缓消费者住屋负担，以及降低企业高昂的租金成本，对提升零售商利润有轻微刺激作用。

至于亚洲高消费品市场经历由中国消费者带动的高速增长期后，也呈放慢迹象。中国经济增长放缓，以及中央政府持续大力肃贪倡廉，高消费品企业纷纷审视在国内的扩张策略。此外，日圆偏弱以及当地调高销售税率，都进一步打击高消费品的销售表现。

不过，报告认为情况并非一面倒悲观，中国对高消费品的需求仍然强劲，国人持续在海外购买高消费品。2012年，中国消费者海外消费金额高达1,000亿美元，当中六成半是购物之用。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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