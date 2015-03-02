英国马莎百货将关闭在上海的五家门店 调整中国拓点策略

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月22日
路透5月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88509人民币)
路透伦敦3月2日 - 英国马莎百货(MKS.L)周一表示，计划在2015年8月前关闭上海的五家门店；此前该公司就中国成长策略进行了检讨。
马莎百货称，将持续投资于现有的旗舰店面，上海南京西路的旗舰店将于秋季完成翻新。
该公司并表示，对于自2015/16年起进入北京及广州等中国重要城市兴致浓厚。该公司同时计划继续投资香港，并拓展澳门业务。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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路透上海5月22日 - 中国证监会广东监管局网站近日刊登信息，国内知名的电动车制造企业珠海银隆新能源股份公司上周已在该局办理了辅导备案登记，招商证券为其辅导机构。这意味着珠海银隆在投身格力电器失败后，计划启动A股首次公开发行（IPO）。
路透上海5月22日 - 中国股市沪综指周一收跌。分析师指出，早盘初因保险股走强，股指一度冲破年线阻力位(3,096点），不过在目前流动性趋紧、监管趋严的局面下，大盘震荡回落，雄安板块等前期强势股炒作退潮，新股次新股板块则出现全面下跌。