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中国财经 | 2015年 3月 2日 星期一 18:09 BJT

英国马莎百货将关闭在上海的五家门店 调整中国拓点策略

路透伦敦3月2日 - 英国马莎百货(MKS.L)周一表示，计划在2015年8月前关闭上海的五家门店；此前该公司就中国成长策略进行了检讨。

马莎百货称，将持续投资于现有的旗舰店面，上海南京西路的旗舰店将于秋季完成翻新。

该公司并表示，对于自2015/16年起进入北京及广州等中国重要城市兴致浓厚。该公司同时计划继续投资香港，并拓展澳门业务。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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