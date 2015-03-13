企业出招讨好消费者 提防被央视3·15节目点名

路透上海3月13日（记者 Adam Jourdan） - 从苹果派打折到免费抽iPad，在华企业正在将周日的3·15消费者权益日变成疯狂购物节，以抵消万一被央视点名造成的影响。

麦当劳(MCD.N)的派打折，京东在“疯抢四天”活动中推出iPad抽奖。

“各家公司都先发制人，在消费者权益日树立正面形象，”消费明鉴首席执行官James Feldkamp说道。“如果成为目标，至少做点事情抵消一下。”

央视3·15节目符合政府推行《消费者权益保护法》和加大对误导消费者行为处罚力度的导向。

2013年苹果(AAPL.O)被央视晚会曝光后，该公司罕见地作出了道歉。尼康(7731.T)、麦当劳和肯德基等都曾被曝光。

因此各家公司近几年都在讨好消费者，为可能到来的冲击加大准备。

在3·15到来之前，沃尔玛启动了向假货说不的行动，响应政府号召。大众汽车的经销商也推出了3·15打折活动。

苏宁云商(002024.SZ)在截止到周六的五天里，以最低0.2元的价格销售奶粉、酸奶和其他奶制品。

京东和大众汽车拒绝置评。苏宁云商对置评请求未作回复。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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