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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 13日 星期五 18:56 BJT

企业出招讨好消费者 提防被央视3·15节目点名

从苹果派打折到免费抽iPad，在华企业正在将周日的3·15消费者权益日变成疯狂购物节，以抵消万一被央视点名造成的影响。“各家公司都先发制人，在消费者权益日树立正面形象，”消费明鉴首席执行官James Feldkamp说道。“如果成为目标，至少做点事情抵消一下。”路透
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