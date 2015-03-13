企业出招讨好消费者，提防被央视3·15节目点名

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月13日（记者 Adam Jourdan） - 从苹果派打折到免费抽iPad，在华企业正在将周日的3·15消费者权益日变成疯狂购物节，以抵消万一被央视点名造成的影响。
麦当劳 的派打折，京东在“疯抢四天”活动中推出iPad抽奖。
“各家公司都先发制人，在消费者权益日树立正面形象，”消费明鉴首席执行官James Feldkamp说道。“如果成为目标，至少做点事情抵消一下。”
央视3·15节目符合政府推行《消费者权益保护法》和加大对误导消费者行为处罚力度的导向。
2013年苹果 被央视晚会曝光后，该公司罕见地作出了道歉。尼康 、麦当劳和肯德基等都曾被曝光。
因此各家公司近几年都在讨好消费者，为可能到来的冲击加大准备。
在3·15到来之前，沃尔玛启动了向假货说不的行动，响应政府号召。大众汽车的经销商也推出了3·15打折活动。
苏宁云商 在截止到周六的五天里，以最低0.2元的价格销售奶粉、酸奶和其他奶制品。
京东和大众汽车拒绝置评。苏宁云商对置评请求未作回复。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-