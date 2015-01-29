富贵鸟称今年重点发展电商业务 并积极寻求并购跨境电商

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透香港1月29日 - 中国鞋履及男装品牌富贵鸟(1819.HK)周四称，董事会决定将电子商务纳入今年的重点发展策略之一，将积极寻求并购目标，并会以跨境的电商作为并购对象。
公司的声明称，为配合落实电商发展计划，公司将采取各种措施加强线上销售网路的扩展，目标两年内网上销售额增加一至两倍，并提升网上销售额占总销售额比例至15%。
同时，公司会积极寻求并购目标，以加快业务的发展。根据内部意向，会以跨境的电商作为并购对象，藉以加快拓展海外线上业务。
＂公司正与不同的潜在合作伙伴接触，现时并没有锁定任何目标。＂富贵鸟称，倘若落实并购，代价将以内部资源和债务融资以作支付。
2013年底在香港上市的富贵鸟近日股价走高，今天收市涨2.17%至12.24港元，盘中曾创出12.4港元的上市以来新高。
近年内地网购愈来愈兴盛，逼使传统零售商亦要开拓网上销售业务，实行线上线下结合。例如中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)去年的电子商务的总交易额同比增长预期过80%，远比线下可比门店销售收入4.5-5%的增长为高。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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