富贵鸟称今年重点发展电商业务 并积极寻求并购跨境电商

路透香港1月29日 - 中国鞋履及男装品牌富贵鸟(1819.HK)周四称，董事会决定将电子商务纳入今年的重点发展策略之一，将积极寻求并购目标，并会以跨境的电商作为并购对象。

公司的声明称，为配合落实电商发展计划，公司将采取各种措施加强线上销售网路的扩展，目标两年内网上销售额增加一至两倍，并提升网上销售额占总销售额比例至15%。

同时，公司会积极寻求并购目标，以加快业务的发展。根据内部意向，会以跨境的电商作为并购对象，藉以加快拓展海外线上业务。

＂公司正与不同的潜在合作伙伴接触，现时并没有锁定任何目标。＂富贵鸟称，倘若落实并购，代价将以内部资源和债务融资以作支付。

2013年底在香港上市的富贵鸟近日股价走高，今天收市涨2.17%至12.24港元，盘中曾创出12.4港元的上市以来新高。

近年内地网购愈来愈兴盛，逼使传统零售商亦要开拓网上销售业务，实行线上线下结合。例如中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)去年的电子商务的总交易额同比增长预期过80%，远比线下可比门店销售收入4.5-5%的增长为高。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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