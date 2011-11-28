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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 14:29 BJT

融资融券业务由试点转为常规

上海与深圳交易所周五分别发布融资融券交易实施细则,意味着此项业务由试点转为常规,同时沪深交易所还将交易所交易型开放式指数基金纳入融资融券标的. 《中国证券报》周六报道,本次修改以"基本业务制度不变、部分条款作适应性修订"为原则.此外,沪深交易所还调整了融资融券标的证券范围.路透

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