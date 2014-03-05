空头回补助工业品反弹 政府报告缓解经济增长忧虑

路透上海3月5日 -中国期市周三在空头回补盘的带动下全线反弹，橡胶和铜等工业品收盘涨幅居前。今天开幕的全国人大会议明确提出2014年经济增长目标与去年一致，有助化解市场对经济大幅下滑的担忧。

不过业内人士也指出，投资增速预期的调低及稳中偏紧的政策基调，难令近期疲弱的工业品走势得到根本改观。

上海期胶主力今日一举收复15,000元人民币关口，以3.54%的涨幅居各品种之首；沪铜也一扫前几日的疲弱表现，收涨1.17%至49,380元，录得今年以来最大单日涨幅。鉴于这两个品种近期跌幅较大，基本面前景也偏悲观，今日的反弹以空头回补的成分居多。

李克强总理在政府工作报告中提出，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。这三大目标和去年保持一致。

“如果单看7.5%的GDP增速的话还是比较乐观的，但只盯住一个目标也难免有失偏颇。目前商品和股市的企稳动能依然不足，可能还会继续向下寻找底部。”光大期货研究所所长叶燕武表示。

他指出，政府工作报告指出今年推动价格上涨的因素不少，必须做好物价调控，表明稳中偏紧的货币政策立场不会改变，这对商品价格是一个约束。此外，政府对固定资产投资的预期增速下降，而财政赤字规模也相对中性，投资减速对于钢材等大宗工业品需求会有一定影响。

国家发改委同日在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中称，2014年中国全社会固定资产投资预期增长17.5%。该估值低于去年18%的目标和实际增速19.6%。

此外，中国超日债无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件，也令市场风险偏好受挫。

叶燕武表示，在此类债务问题的阴影下，“防风险、守底线”料成为今年政策的主基调。在相对保守的政策背景下，靠大规模刺激计划来带动商品价格的可能性几乎不存在，上半年低位震荡的概率较大。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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