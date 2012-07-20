首钢再提资产置换及定向增发新方案

路透上海7月20日电---在重组方案上月未获股东大会通过後,中国大型钢厂北京首钢股份有限公司(000959.SZ)周五抛出新版资产置换及定向增发方案.与上一份方案相比,新方案明确了母公司首钢总公司注入矿产资源的时间表.

公告指出,公司拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂等,与首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约184亿元人民币.置出资产与置入资产的差额部分(约120亿元),由首钢股份以4.29元/股向首钢总公司发行28.08亿股作为对价,增发价较市价高出约五成.

本次方案的亮点在於首钢总公司承诺在重组完成後,立即启动矿业公司注入程序,上一份方案仅承诺三年内推动矿业公司注入上市公司.

未来首钢股份将成为首钢集团在中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台.

另外,新方案还增加了置入资产2013年的盈利预测.公告称,交易後首钢股份备考合并2012年和2013年净利预计为2.68亿元和2.38亿元,而上一份方案中,2012年备考合并净利预测值为2.96亿元.

首钢股份计划在8月23日召开股东大会审议上述重组及增发事项.

因对土地补偿款及迁钢业绩的质疑,在6月底召开的首钢股份的股东大会上,与重组及增发相关的议案支持率离法定的三分之二比例有微小的差距,从而该重组方案被否决.

首钢股份自周二起停牌筹划重组事项,周一收报2.77元.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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