首钢旗下秘鲁铁矿工人开始罢工--工会

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透利马8月15日 - 工会领导人Julio Ortiz称，中国首钢集团旗下首钢Hierro秘鲁公司(SHP.LM)的铁矿工人于周四开始无限期罢工，要求公司提高工资和改善工作条件。
Julio Ortiz周四向路透记者表示，工会从劳工部获得了罢工许可。
约1,078名工人参与罢工，争取日薪增加15索尔(5.3美元)。Ortiz称，该公司只同意日薪提高2.8索尔。
首钢是秘鲁唯一的铁矿石矿企。该公司去年产量为680万吨。
该公司在罢工开始前称，获悉罢工将开始，并且将继续推动对话以与工人达成协议。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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