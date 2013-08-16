首钢旗下秘鲁铁矿工人开始罢工--工会

路透利马8月15日 - 工会领导人Julio Ortiz称，中国首钢集团旗下首钢Hierro秘鲁公司(SHP.LM)的铁矿工人于周四开始无限期罢工，要求公司提高工资和改善工作条件。

Julio Ortiz周四向路透记者表示，工会从劳工部获得了罢工许可。

约1,078名工人参与罢工，争取日薪增加15索尔(5.3美元)。Ortiz称，该公司只同意日薪提高2.8索尔。

首钢是秘鲁唯一的铁矿石矿企。该公司去年产量为680万吨。

该公司在罢工开始前称，获悉罢工将开始，并且将继续推动对话以与工人达成协议。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。