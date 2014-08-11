首钢秘鲁铁矿公司工人将于8月18日举行无限期罢工

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透利马8月8日 - 首钢秘鲁铁矿公司(Shougang Hierro Peru)(SHP.LM)及工会周五表示，该公司工人将于8月18日开始无限期罢工，要求提高薪资和福利。首钢秘鲁铁矿公司是中国首钢集团(000959.SZ)的一个分支。
工会一领袖Julio Ortiz称，罢工将在秘鲁时间8月18日08:00(1300GMT)开始。
Ortiz表示，工人们要求每日加薪3.58美元，并提高福利水平。
“我们要求公司提供事故急救车、工服，并为获得差别对待工资的员工争取平等收入，”
该矿企表示，希望通过更多磋商以防出现罢工。
该矿总经理Raul Vera在递交给政府的声明中称，“公司对保持对话持开放态度，希望双方达成协议。”(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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