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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 09:14 BJT

中国企业：首钢旗下秘鲁铁矿工人开始罢工--工会

路透利马8月15日 - 工会领导人Julio Ortiz称，中国首钢集团旗下首钢Hierro秘鲁公司 的铁矿工人于周四开始无限期罢工，要求公司提高工资和改善工作条件。

Julio Ortiz周四向路透记者表示，工会从劳工部获得了罢工许可。

约1,078名工人参与罢工，争取日薪增加15索尔(5.3美元)。Ortiz称，该公司只同意日薪提高2.8索尔。

首钢是秘鲁唯一的铁矿石矿企。该公司去年产量为680万吨。

该公司在罢工开始前称，获悉罢工将开始，并且将继续推动对话以与工人达成协议。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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