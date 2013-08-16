中国企业：首钢旗下秘鲁铁矿工人开始罢工--工会

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透利马8月15日 - 工会领导人Julio Ortiz称，中国首钢集团旗下首钢Hierro秘鲁公司 的铁矿工人于周四开始无限期罢工，要求公司提高工资和改善工作条件。
Julio Ortiz周四向路透记者表示，工会从劳工部获得了罢工许可。
约1,078名工人参与罢工，争取日薪增加15索尔(5.3美元)。Ortiz称，该公司只同意日薪提高2.8索尔。
首钢是秘鲁唯一的铁矿石矿企。该公司去年产量为680万吨。
该公司在罢工开始前称，获悉罢工将开始，并且将继续推动对话以与工人达成协议。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。