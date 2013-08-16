中国企业：首钢旗下秘鲁铁矿工人开始罢工--工会

路透利马8月15日 - 工会领导人Julio Ortiz称，中国首钢集团旗下首钢Hierro秘鲁公司 的铁矿工人于周四开始无限期罢工，要求公司提高工资和改善工作条件。

Julio Ortiz周四向路透记者表示，工会从劳工部获得了罢工许可。

约1,078名工人参与罢工，争取日薪增加15索尔(5.3美元)。Ortiz称，该公司只同意日薪提高2.8索尔。

首钢是秘鲁唯一的铁矿石矿企。该公司去年产量为680万吨。