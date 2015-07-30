企业并购：出光兴产将从壳牌手中收购昭和壳牌石油约33%股权--日经

路透东京7月30日 - 据日本经济新闻报导，出光兴产 已同意收购皇家荷兰/壳牌石油集团 所持昭和壳牌石油 约33%股权，出价1,600亿日圆(13亿美元)左右。出光兴产和昭和壳牌石油分别是日本第二和第五大炼油商。