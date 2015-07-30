企业并购：出光兴产将从壳牌手中收购昭和壳牌石油约33%股权--日经

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月30日 - 据日本经济新闻报导，出光兴产 已同意收购皇家荷兰/壳牌石油集团 所持昭和壳牌石油 约33%股权，出价1,600亿日圆(13亿美元)左右。出光兴产和昭和壳牌石油分别是日本第二和第五大炼油商。
日经报导称，此项交易将在周四稍晚宣布。
受报导影响，昭和壳牌石油股价一度跳涨13%，出光兴产股价则下跌3%。
目前无法立即联系到昭和壳牌石油置评。出光兴产发言人拒绝马上置评。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”