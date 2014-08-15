日本内阁官员参拜靖国神社 安倍未参拜

“8.15”日本战败纪念日，日本总务大臣新藤义孝（Yoshitaka Shindo）等内阁成员参拜靖国神社，此举可能激怒中国和韩国，破坏修复关系的努力。首相安倍晋三周五向靖国神社供奉了祭品，但未前往参拜。安倍去年12月曾参拜靖国神社，导致与中国和韩国的关系急剧恶化。图为日本总务大臣新藤义孝（左）参拜后离开。路透