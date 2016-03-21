沪综指早盘收升1.8% 周末消息面偏暖券商板块领涨

路透北京3月21日 - 中国股市沪综指周一早盘收升1.8%，分析师指出，周末消息面偏暖，今天大盘跳空高开后震荡上行，部分踏空资金涌入市场，量能继续大幅放大，临近午盘指数稍有回落，券商板块受利好消息刺激领涨。

沪综指.SSEC早盘收报3,008.04点，涨52.89点或1.79%，上证A股今日早盘成交2,354亿元人民币，上日全天为3,257亿元。

“整个周末的消息面还是偏暖，前期市场又出现比较大的上涨，将人气激活了。”方正证券策略分析师陈敏表示。

华泰证券分析师罗毅指出，场内配资重新活跃，利于扭转前期低迷情绪，转融通费率下调，降低券商融资成本，激发融资能力有限的中小券商开展两融业务；目前杠杆水平已处于合理偏低区间，适度扩充券商两融业务空间并引导两融利率下行，有助于提振市场信心。

中国证券金融有限公司网站显示，周一公司开始恢复转融资业务7天至182天五个期限品种，并下调转融资费率。业内人士认为，此举释放出中证金公司鼓励证券公司融资开展两融业务的信号，对市场而言是偏正面因素。

中国央行行长周小川周日表示，中国经济整体杠杆率和储蓄率均偏高，希望通过发展资本市场，使更多的资金进行股权投资，减少企业对借贷杠杆的依赖；并能够使国民储蓄中更大比例资金进行股本融资，降低债务股本的比例。

今日早盘券商股整体大涨，光大证券(601788.SS)、方正证券(601901.SS)、东兴证券(601198.SS)早盘报收涨停。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,241.83点，涨2.20%,；沪深300指数期货主力4月合约早盘收报3,213.2点，涨2.63%，成交12,927手。（完）