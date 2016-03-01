沪股通2月总成交金额按月大减31% 惟仍有轻微净流入

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月1日 - 据香港联交所每月统计显示，2016年2月沪港通北向A股交易（沪股通）总成交金额按月下降31%，惟仍录得轻微净流入。
资料显示，2月沪股通总成交金额为441.23亿元人民币，1月则为637.73亿元；日均总成交金额为27.58亿元，按月跌14%。
沪股通2月买入金额220.62亿元，略高于卖出金额220.61亿元，连续第二个月为净流入。
十大活跃股份中，贵州茅台(600519.SS)取代平安保险(601318.SS)最大成交位置，总成交金额19.82亿元；平安保险退至第三位，第二位为中国铝业(601600.SS)。
中国股市沪综指2月最后一个交易日收挫2.9%，并创一个月来收盘新低；惟2月累计下跌1.81%，好于1月的逾两成跌幅。
南向港股交易（港股通）方面，2月总成交金额为281.07亿港元，按月大减46%，惟仍为净流入85.92亿港元。日均成交总额20.08亿港元，按月跌23%。
十大活跃股份之中，居首的工商银行(1398.HK)2月总成交金额15.77亿港元，并录得净流入13.26亿港元；第二及第三位分别是招商银行(3968.HK)及汇丰控股(0005.HK)。
香港股市恒生指数2月累计下跌2.9%。
沪股通 港股通
总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化
（亿元人民币） （%） （亿港元） （%）
2016年
2月 441.23 -31 281.07 -46
1月 637.73 +2 512.70 +15
2015年
12月 625.27 -38 452.35 +20
11月 1,009.70 +42 377.42 +37
10月 709.08 -13 276.26 +9
9月 818.77 -32 252.92 -50
8月 1,207.11 -39 509.73 -45
7月 1,962.84 -14 929.97 +12
6月 2,272.14 +51 827.87 -20
5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56
4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560
3月 1,375.30 +104 356.33 +249
2月 674.93 -32 102.18 -67
1月 998.87 -17 307.20 +67（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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