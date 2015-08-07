稳定市场和恢复市场功能应有机结合且互为前提--上证评论

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 在周四上证A股成交额创近五个月新低后，上海证券报周五发表记者评论称，要寻回一个健康、健全的资本市场，在维持稳定的同时逐步恢复市场机制是题中应有之义。稳定市场与修复市场将有机结合，两者互为前提。
评论指出，市场机制的恢复将是一个渐进的过程，管理层会在考虑市场运行客观实际的基础上对市场功能进行逐步修复、完善，部分市场人士所担忧的“一步到位”的恢复不会出现。
“既不会为了稳定市场而放弃修复市场，也不会以放弃稳定为代价使市场回到各项应急措施出台以前的状态。”该评论称，市场流动性危机得到有效化解、基础定价功能逐步恢复之后，资源配置功能的恢复也顺理成章地成为市场回归常态的必要课题。
周四沪综指.SSEC缩量收跌，当日上证A股成交额仅为3,571亿元人民币，创近五个月新低。
针对昨日两市成交额大幅萎缩的现象，该评论文章认为，4月至7月初的成交状况为“非常态”，主要是受杠杆资金、短期投机交易、高频交易等因素影响。而目前A股市场资金去杠杆已近尾声，买卖双方在交易中都更加谨慎，盲目、无序的跟风盘减少，市场成交额自然回到之前正常时期的水平。这也是投资者回归理性、市场趋向常态的客观表现。
评论认为，交易量的平抑和回归仅是市场整体向常态回归的一个方面，下一阶段，市场各项体制、机制及基础功能也将逐步找回其“本来面目”。
文章并指出，管理层对维护资本市场稳定健康发展的目标是清晰、坚定的，即在保持稳定的前提下，逐步修复、建设市场，在修复、建设市场的过程当中确保市场稳定，同时市场机制的恢复是一个渐进过程。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 林琦/张喜良)
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