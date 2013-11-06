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中国财经 | 2013年 11月 6日 星期三 09:13 BJT

双汇国际筹备香港IPO 筹资或高达60亿美元

路透香港11月6日 -汤森路透旗下IFR周二晚间援引直接了解内情的消息人士的话报导，中国双汇国际聘请六家银行负责其明年在香港首次公开发行(IPO)事宜，是次招股最高筹资规模为60亿美元。此前该公司同意以47亿美元收购美国猪肉生产巨头Smithfield Foods。

IFR报导称，双汇国际聘请中银国际、中信证券国际(600030.SS)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、渣打银行(STAN.L)和瑞银集团UBSN.VX这六家银行负责此次IPO的牵头工作。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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