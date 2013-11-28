双汇国际加入西班牙肉制品企业Campofrio的收购战

路透马德里11月27日 - 西班牙世界报(ElMundo)周三报导称，中国双汇国际计划也加入对西班牙肉产品加工企业CampofrioCPF.MC的竞购。该报援引了接近双汇一项重大融资协议的消息人士。

Campofrio在西班牙是个家喻户晓的名字，其产品包括热狗和灌装火腿。此前墨西哥冷冻食品公司SigmaAlimentos提出以每股6.8欧元收购该公司，出价总值6.95亿欧元(9.43亿美元)。

双汇今年稍早以47亿美元收购美国猪肉生产商SmithfieldFoods，并从该交易中获得Campofrio的37%股份。

双汇在9月时表示，计划于12月之前将持股比例降至30%以下，因为根据西班牙的规定，持股达到30%就必须全面收购该企业。减少持股能给予双汇更多时间进行考虑。

不过该报称，双汇在周三与中国银行签署80亿美元信用额度支持国际扩张后，又决定参与竞争对Campofrio的掌控权。

Campofrio的股价周三收高0.14%，报7.20欧元。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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