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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 21日 星期五 15:11 BJT

美参议员要求审查双汇收购史密斯菲尔德时考虑食品安全

双汇国际拟收购史密斯菲尔德(Smithfield Foods)，15名美国参议员周四对美国政府关于此案的监管提出要求。美国海外投资委员会将对这笔交易进行国家安全审查。15名参议员表示，该国农业部和食品药品监督管理局都应介入审查流程中，以保证食品供应和食品安全问题得到合理的考量。路透

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