领汇以66亿元人民币购瑞安房地产沪商厦 年内两度在内地收购（更新版）

(新增投行观点及背景)

路透香港7月24日 - 全球最大零售物业房地产信托基金（REIT）--领汇(0823.HK)周五宣布，斥资66亿元人民币（约82.64亿港元）向瑞安房地产(0272.HK)收购上海两座甲级写字楼物业；连同领汇早前收购的北京项目，今年以来其在内地收购的金额达91亿元人民币。

据公告，该物业包括位于上海黄浦区湖滨路202号及222号以及黄陂南路333号，两栋名为“企业天地1号”及“企业天地2号”之优质甲级办公大楼，以及连接两者的商业群楼及沿街商舖及停车场。

卖方保证，自交易完成日期起两年期间维持至少70亿元之综合资产净值（即初步代价之105.65%）。

投行巴克莱估计，根据该两幢上海物业每月租金约2,460万元人民币计，收益率约4.46%。据汤森路透数据，领汇往绩（过往12个月）及预测（未来12个月）收益率分别4.1%及为4.4%。

巴克莱称，以领汇现时拥有的投资物业资产值约1,380亿港元计，新增的上海项目将使其资产值增加5.97%。领汇表示，将以本身的现金资源及债务融资拨付收购代价，估计其债务对资产总值比率将由现时约11.9%升至18.7%。

至于瑞安房地产则预期，是次出售项目所得款项净额42.84亿元拟用于财务用途，将使集团之净资产负债比率降低15.6%。

瑞安房地产主席罗康瑞表示，“按调整后的策略，我们正释放及变现公司商业地产组合的市场价值。这次出售提升了资产周转率，将会强化我们的资产负债表，并且令公司处于更佳位置，把握未来的增长机会。”

经计及于今年6月30日录得的公平估值收益12.33亿元，出售事项向瑞安房地产贡献的估计纯利约21.55亿元。

领汇2005年底上市时的资产组合，主要为政府旗下公营房屋的购物商场及停车场收租物业。自上市后，公司持续通过资产提升将旗下商场翻新提升租值，近年更积极向私人发展商收购一些二、三线的购物商场扩大资产组合。今年3月领汇首度进军中国大陆，斥资25亿元人民币收购位于北京海淀区的“欧美汇购物中心”。

在收购欧美汇购物中心之前，领汇曾与内地房地产龙头--万科(2202.HK)(000002.SZ)磋商收购“龙岗万科广场”的80%权益，但其后双方在收购意向书有效期届满仍未达成共识，因而放弃收购。恰巧此次瑞安放售“企业天地”1号及2号，万科亦传为其中一个竞争者，但最终不敌领汇。

领汇及瑞安房地产股价今天没大变化，早盘尾段，领汇股价持平，瑞安房地产则小升0.46%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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