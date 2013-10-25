顺风光电与无锡尚德债务管理人签署重组框架协议--消息

路透香港10月25日 - 两位熟悉情况的消息人士周五称，香港上市的太阳能投资公司顺风光电(1165.HK)已经与无锡尚德的债务管理人签署债务重组框架协议。无锡尚德是在纽约上市的尚德控股的主要子公司。

消息人士对路透表示，持有无锡尚德17.5亿美元债务的债权人将在11月中前后举行的会议上，就上述重组方案举行投票。消息人士要求匿名，因为他们无权与媒体沟通这一事项。

顺风光电在港交所的报告中称，该公司周五股份暂停买卖，以待公布一项非常重大收购建议。

无法立即联系到顺风光电和无锡尚德的发言人予以置评。

顺风光电本月稍早称，已被选定为收购无锡尚德部分股权的优先竞购方。该公司表示潜在收购规模很大，但未透露细节。

在遭受国际债务危机之后，又逢全球太阳能面板供应过剩，导致无锡尚德今年3月在中国申请破产。就在申请破产五天前，其纽约上市的母公司在5.41亿美元的可换公司债上发生违约。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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