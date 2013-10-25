顺风光电与无锡尚德债务管理人签署重组框架协议--消息

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透香港10月25日 - 两位熟悉情况的消息人士周五称，香港上市的太阳能投资公司顺风光电(1165.HK)已经与无锡尚德的债务管理人签署债务重组框架协议。无锡尚德是在纽约上市的尚德控股的主要子公司。
消息人士对路透表示，持有无锡尚德17.5亿美元债务的债权人将在11月中前后举行的会议上，就上述重组方案举行投票。消息人士要求匿名，因为他们无权与媒体沟通这一事项。
顺风光电在港交所的报告中称，该公司周五股份暂停买卖，以待公布一项非常重大收购建议。
无法立即联系到顺风光电和无锡尚德的发言人予以置评。
顺风光电本月稍早称，已被选定为收购无锡尚德部分股权的优先竞购方。该公司表示潜在收购规模很大，但未透露细节。
在遭受国际债务危机之后，又逢全球太阳能面板供应过剩，导致无锡尚德今年3月在中国申请破产。就在申请破产五天前，其纽约上市的母公司在5.41亿美元的可换公司债上发生违约。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。